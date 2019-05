Gatito aposta em arrancada do Botafogo no Brasileirão até a Copa América

A derrota para o São Paulo na estreia no Campeonato Brasileiro ficou definitivamente para trás no Botafogo. Após o time reagir nas rodadas seguintes, com triunfos sobre Bahia e Fortaleza no Engenhão, o goleiro Gatito Fernández projetou uma arrancada do time no torneio até a pausa para a realização da Copa América, algo que ocorrerá após a disputa da nona rodada.

"Estamos fazendo uma campanha muito boa, temos que tirar proveito disso para trazer confiança. Mas não podemos achar que tudo está certo, temos coisas a melhorar. Temos que focar nessas nove rodadas antes da Copa América para ficarmos mais confortáveis no campeonato", disse o goleiro, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

O próximo compromisso do Botafogo será o clássico com o Fluminense, sábado, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Os times são caracterizados pela tentativa de valorização da posse de bola, algo sempre cobrado pelos seus treinadores. Gatito não vê o rival em vantagem por estar mais acostumado com o estilo implementado pelo técnico Fernando Diniz desde o início da temporada - Eduardo Barroca está há menos de um mês à frente do Botafogo.

"Acho que vai ser um jogo de igual para igual. O Fluminense vem trabalhando há mais tempo com o Diniz, mas nós já estamos entendendo bem o Barroca. Vamos tentar ficar com a posse de bola, mas ter mais objetivo, buscar o rival, finalizar mais. Estamos no caminho certo. Os dois times vão procurar a posse, temos que tentar recuperar a bola o mais rápido quando perdermos e conseguir fazer nosso jogo. Quanto mais rápido termos a posse, não vamos sofrer muito. Temos que estar atentos a todos os detalhes", comentou o goleiro.