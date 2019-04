Gatito diz que Botafogo precisa vencer Juventude para reconquistar torcida

O goleiro Gatito Fernández aposta que uma boa vitória do Botafogo diante do Juventude, nesta quinta-feira, às 21h30, no Engenhão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, possa servir de ponto de partida e espelho para uma evolução da equipe na temporada, após a eliminação precoce no Campeonato Carioca.

"Acho que uma grande partida do nosso time, para ter como exemplo, foi contra o Defensa y Justicia no jogo na Argentina. Fizemos um excelente jogo, sem erros. É o que temos que tirar como exemplo para evoluirmos daí para cima", disse o paraguaio, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Gatito retornou ao clube após servir a seleção de seu país em dois amistosos preparatórios para a Copa América. O goleiro alvinegro ressaltou a forte sequência de treinos com tempo para aprimorar o entrosamento com os companheiros que chegaram recentemente, o que o técnico Zé Ricardo não teve no início da temporada.

"Acho que a gente está em um bom caminho, com o pé-direito nas duas competições(Conmebol Sul-Americana e Copa do Brasil). Não coloco limite para esse grupo. Esses dias sem jogos fizeram muito bem para o Zé Ricardo e para nós. Não tivemos tanto tempo antes e agora tivemos. Nesse ponto eu vejo que melhorou e vejo que o nosso grupo está ganhando corpo."

Gatito espera um Engenhão lotado - mais de dez mil ingressos foram vendidos antecipadamente - e aposta em uma bela atuação do time para reconquistar a confiança do torcedor. "Essa cobrança existe também por termos ficado fora do Carioca, mas nada fora do normal. A cobrança aqui sempre tem que existir e é normal dentro do clube. A melhor maneira de nos afirmarmos como um grupo é irmos passo a passo. Agora temos um adversário difícil pela Copa do Brasil e temos que pensar jogo a jogo para evoluirmos e conquistarmos a confiança da nossa torcida, que é uma força a mais que nós temos."