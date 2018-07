Gatito diz que Botafogo 'sabe jogar Libertadores' e pede inteligência no Equador

O Botafogo vem sabendo lidar com todos os desafios que tem encarado na Copa Libertadores. Após passar pelos tradicionais Colo Colo e Olímpia nas fases preliminares, o time entrou em um grupo considerado complicado, mas venceu os dois primeiros jogos, diante de Estudiantes e Atlético Nacional. Na avaliação do goleiro Gatito Fernández, o time vem sabendo se adaptar ao estilo da competição e tem atuado com consciência e vontade para assegurar os triunfos.

"O time está sabendo jogar a Copa Libertadores. A primeira fase nos ajudou bastante a entender como se joga, deu mais experiência e confiança para todos nós, além da confiança com a vitória contra o Atlético Nacional. Nos demos conta que podemos sempre tirar o resultado, respeitando os rivais, mas sabemos que se fizermos o trabalho certo nós podemos conseguir uma vitória ou ponto fora de casa", disse.

O próximo compromisso do Botafogo será nesta quinta-feira em Guayaquil, onde o time vai visitar o equatoriano Barcelona. As equipes dividem a liderança do Grupo 1 com seis pontos e um novo triunfo encaminhará a classificação da equipe carioca às oitavas de final. Gatito destacou o peso do confronto e espera que o Botafogo tenha inteligência e precisão para assegurar um bom resultado.

"É um jogo importante contra o Barcelona de Guayaquil. Temos o mesmo número de pontos e queremos uma vitória para liderarmos o grupo. Sabemos que uma vitória aqui praticamente nos classifica para as oitavas, além de nos deixar mais tranquilos para jogarmos em casa, jogando a pressão para os outros times que terão de procurar os pontos para classificarem. Vamos buscar fazer um jogo inteligente na quinta-feira, aproveitando os nossos momentos na partida para conseguirmos a vitória ou pelo menos um ponto", comentou.