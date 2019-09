Gatito esbanja otimismo e planeja vaga do Botafogo na Libertadores

O décimo lugar no Campeonato Brasileiro obtido pelo Botafogo ao final do primeiro turno elevou as expectativas de Gatito Fernández. Um dos destaques do alvinegro carioca, o goleiro mira uma vaga na disputa da próxima Copa Libertadores. Para isso, nada melhor do que começar o segundo turno com uma bela atuação contra o São Paulo, sábado, às 11 horas, no Engenhão.

"Nosso objetivo é chegar na Libertadores assim como em 2016, estamos bem perto e temos um confronto direto com o São Paulo. Podemos nos aproximar e ficar mais no topo da tabela. Começar bem no returno será muito importante para trazer ainda mais confiança. A gente vem de dois jogos sem perder e uma vitória seria importante", afirmou o paraguaio, confiante na força do grupo do técnico Eduardo Barroca.

"Estamos indo mais longe do que o nosso torcedor esperava, mas confiamos bastante no nosso trabalho, temos um grupo forte e fico feliz pelo que fizemos no primeiro turno. Sabemos também que poderíamos ter feito um pouquinho mais e agora é começar com o pé direito que esse returno será importante para nós."

Apesar de toda a satisfação de atuar pelo clube, Gatito não descartou a possibilidade de deixar o clube na próxima janela de negociações. "Sou feliz aqui no clube, todo mundo sabe bem disso e procuro fazer o meu melhor a cada dia. Se tiver uma oportunidade de sair e for bom para mim e para o clube é claro que eu pensaria. Mas estou focado nesse returno, em buscar essa vaga para a Libertadores."

A manhã foi de forte trabalho no campo anexo do Nilton Santos! FOGÃO treinou em mais um dia de preparação para o duelo com o São Paulo! Sábado tem Brasileirão em nossa casa! #VamosFOGO ⭐️ Vitor Silva / Botafogo pic.twitter.com/SH4jpUy4qU — Botafogo F.R. (@Botafogo) September 17, 2019

O Botafogo soma 27 pontos, enquanto o São Paulo, sexto colocado e último na lista dos classificados para a Libertadores, tem 32. No caso de times brasileiros se sagrarem campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana, o oitavo colocado na competição nacional também poderá disputar a principal competição sul-americana, aumentando as chances botafoguenses.