Gatito Fernández mira vitória e classificação do Botafogo na Libertadores

Derrotado pelo Grêmio no último domingo pela estreia do Campeonato Brasileiro, o Botafogo agora volta as suas atenções para a Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, os cariocas recebem o Atlético Nacional, da Colômbia, no estádio do Engenhão, no Rio, em duelo válido pela quinta rodada do Grupo 1.

O goleiro paraguaio Gatito Fernández destacou a importância do jogo. "Precisamos melhorar para vencer. É uma partida fundamental pra gente. Precisamos da vitória, temos que ganhar para classificar. Se trata de um campeonato diferente. É ter tranquilidade para voltar a vencer", disse.

Com sete pontos, o Botafogo ocupa a segunda colocação do grupo, atrás somente do Barcelona, de Guayaquil (Equador), com 10. O Atlético Nacional, por sua vez, é o terceiro com três pontos e ainda sonha com uma reação para avançar às oitavas de final.

Sem perder tempo, o elenco botafoguense desembarcou nesta segunda-feira vindo de Porto Alegre e já partiu para o estádio do Engenhão, onde realizou o treino do dia. Os titulares fizeram apenas um trabalho regenerativo na área interna, enquanto que os reservas treinaram com bola.

Após ter sido barrado pelo técnico Jair Ventura, o atacante Sassá participou normalmente da atividade. Já o meia argentino Montillo e o zagueiro Emerson Silva continuam no departamento médico se recuperando de lesões. A equipe volta aos treinos na manhã desta terça-feira.