Gatito Fernandez ressalta Botafogo preparado para qualquer rival na Libertadores

Derrotado pelo Estudiantes por 1 a 0, o Botafogo ainda assim retornou para o Brasil com a sensação de dever cumprido. Acontece que o resultado, aliado ao placar de 3 a 1 para o Atlético Nacional contra o Barcelona, de Guayaquil (Equador), colocou a equipe na primeira colocação do Grupo 1 da Copa Libertadores. Enquanto aguarda o sorteio das oitavas de final no dia 14 de junho, o goleiro paraguaio Gatito Fernández ressaltou que os cariocas estão prontos para o confronto que vier.

"Acho que estamos preparados para qualquer adversário. Não tem essa de escolher. Já enfrentamos grandes equipes e provamos nosso potencial. Então acho que estamos prontos, independente do time que vamos enfrentar. Se for time brasileiro, a vantagem é o conhecimento sobre a equipe, pela proximidade. Um time do exterior, requer mais estudo. Mas como falei, não temos preferência", disse o goleiro.

Com 10 pontos, o Botafogo terminou com a mesma pontuação do adversário equatoriano, mas com saldo de gols superior (1 a 0). Gatito Fernández admitiu que o time contou com a sorte para chegar ao topo da tabela de classificação. "Foi com um pouco de sorte, mas com muito trabalho. O importante mesmo foi a classificação para as oitavas. Agora é esperar o adversário e seguir forte para continuar avançando", finalizou.

A equipe comandada pelo técnico Jair Ventura volta as suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o embate é contra o Bahia, às 19 horas, no estádio do Engenhão, no Rio, válido pela terceira rodada. Antes disso, entretanto, o elenco volta a treinar na tarde deste sábado.