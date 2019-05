Gatito festeja marca 100 partidas pelo Botafogo neste domingo

O clássico diante do Vasco, neste domingo, às 11 horas, no Engenhão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, é especial para Gatito Fernández. Em sua última partida antes de se apresentar à seleção paraguaia para a disputa da Copa América, o goleiro vai completar 100 jogos pelo Botafogo. O duelo tradicional do futebol carioca também vai registrar o jogo número 300 do estádio.

"Fico feliz de completar esses 100 jogos. Minha meta sempre foi chegar num clube grande no Brasil. Completando essa marca, estou muito feliz. Muito trabalho, sacrifício, tomara que eu consiga novas marcas", disse o paraguaio, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

O jogador afirmou que a sua convocação para seleção é fruto de um bom trabalho feito no Botafogo. "Primeiro tenho que fazer um grande trabalho no clube para ser chamado para a seleção. O Botafogo está abrindo essas portas para mim. Vamos buscar a vitória para aproximar mais da parte de cima da tabela. Clássico é muito importante para nós e para a torcida. Vamos buscar os três pontos."

Gatito afirmou que a goleada por 4 a 0 sobre o Sol de América, na última quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, trouxe confiança para o elenco. "Temos conseguido implementar o que a gente treina nos jogos. Temos que tomar cuidado para não achar que esse foi o melhor resultado. Temos que continuar trabalhando. Mas traz felicidade pelo que a gente está fazendo no dia a dia", ressaltou.

Ao projetar o clássico, o goleiro também não se ilude com o fato de o Vasco estar em má fase - é o atual lanterna do Brasileirão, com apenas três pontos em seis partidas disputadas. "Temos que ter atenção, o clássico é definido em detalhes. Temos que ter cuidado, brigar por todas as bolas, aproveitar a torcida. Fazer nosso jogo, ficar com a bola o máximo possível, criar as chances e aproveitá-las."

O Botafogo é o 11º colocado do Brasileiro, com nove pontos. A equipe do técnico Eduardo Barroca soma três vitórias e dois empates. Um de seus jogos na competição, a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, não teve seu resultado homologado após a diretoria carioca pedir na Justiça a anulação da partida por alegar uso indevido do VAR para a marcação do pênalti que definiu o resultado do confronto.