Gatito reconhece culpa por derrota do Botafogo: 'Foi um erro meu'

O Botafogo foi derrotado pelo Internacional por 1 a 0, neste sábado, no Engenhão, graças a um gol marcado por Paolo Guerrero, aos 38 minutos do segundo tempo. O chute do peruano foi fraco, mas Gatito Fernández falhou e deixou bola passar entre suas mãos. Após o apito final, o próprio goleiro reconheceu que teve culpa pelo resultado final.

"Foi um erro técnico meu, tenho que aceitar, estávamos fazendo um grande jogo. Com esse erro, a gente perdeu essa partida aqui que precisávamos ganhar. Agora é levantar a cabeça, temos mais dois jogos para a gente seguir em frente", comentou o paraguaio na saída do gramado.

Também questionado sobre o lance, o lateral-direito Marcinho foi solidário ao companheiro e preferiu destacar toda a sua indignação com a atuação do árbitro Rodolpho Toski Marques. "Acontece, foi uma infelicidade. A gente jogou até o final, a gente tentou não se abater, mas o árbitro picotou o nosso jogo", contestou o defensor.

Com o resultado, o Botafogo interrompeu uma sequência de duas vitórias no Campeonato Brasileiro e não conseguiu zerar as chances de rebaixamento, apesar de o risco ser baixo. E, de novo, contou com o apoio maciço da torcida - mais de 30 mil pessoas foram ao Engenhão.

O time comandado por Alberto Valentim é o 13.º colocado, com 42 pontos, e ainda pode ser ultrapassado por Atlético Mineiro e Fluminense, que jogam no domingo pela 36.ª rodada.