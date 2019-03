Gatito volta a treinar no Botafogo e tem escalação certa para encarar o Juventude

O goleiro paraguaio Gatito Fernández retornou aos treinos do Botafogo nesta sexta-feira, após servir a seleção do seu país. O jogador atuou na derrota para o Peru, por 1 a 0, e ficou na reserva quando o selecionado foi derrotado pelo México (4 a 2), em outro amistoso preparatório para a Copa América.

O atleta, que completou 31 anos nesta sexta-feira, é presença garantida daqui a seis dias no confronto diante do Juventude, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Sem o paraguaio, Diego Cavalieri vinha sendo o titular do gol botafoguense.

Gatito deve treinar normalmente neste sábado e no domingo, quando o Botafogo trabalhará visando o duelo contra o Juventude, no dia 4 de abril, no Engenhão. A partida da volta está marcada para o dia 11.

Sem revelar sem contar com reforços para a competição nacional, a diretoria do Botafogo espera pelo retorno de quatro jogadores que estavam emprestados para outros clubes, após o fim dos campeonatos estaduais. No próximo mês, Kanu, Pachu, Renan Gorne e Victor Lindenberg são aguardados no clube. Do grupo, quem tem chances de ficar é o zagueiro Kanu, de 22 anos, que está na Cabofriense. O técnico Zé Ricardo possui quatro zagueiros no elenco atualmente: Carli, Gabriel, Marcelo Benevenuto e Helerson.

Outro jogador com empréstimo até abril é Leandrinho, que está no Sport. Mas o atleta, que tem um gol em sete jogos, deve permanecer na capital pernambucana até o fim do ano, ao lado do atacante Ezequiel.