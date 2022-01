Gatito volta aos treinos, mas Botafogo registra dois novos casos de covid-19

O Botafogo continua a preparação para a disputa do Campeonato Carioca. O técnico Enderson Moreira pôde contar nas atividades desta segunda-feira com o goleiro Gatito Fernández, que foi liberado após ser diagnosticado com a covid-19 na semana passada. No entanto, o time alvinegro confirmou mais dois casos da doença.

As novas baixas são o lateral Hugo e o atacante Matheus Nascimento. Eles se juntam a Igo Gabriel, Daniel Borges e Felipe Ferreira, que devem retornar às atividades na próxima quarta-feira, após cumprirem quarentena.

Além dos desfalques por covid-19, Enderson Moreira vem perdendo jogadores por conta de lesão. O atacante Vinicius Lopes sofreu um trauma no pé esquerdo durante o treino e terá que passar por uma cirurgia. O tempo de recuperação é de aproximadamente dois meses.

Outro recém-contratado, o zagueiro Klaus sofreu uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda e deverá perder as primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

Após conquistar o acesso na Série B na temporada passada, o Botafogo inicia o ano com o objetivo de fazer um bom Campeonato Carioca. O primeiro desafio é diante do Boavista, fora de casa, no dia 27 de janeiro.