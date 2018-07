Gattuso diz que poderá jogar de graça no Milan Sem jogar desde setembro do ano passado, por conta de uma grave lesão no olho, o volante Gennaro Gattuso revelou neste domingo que poderá atuar de graça no Milan a partir do fim desta temporada, quando termina seu contrato. O jogador faria isso por gratidão ao clube, onde está desde 1999.