Gattuso revela conversa de Maldini com Paquetá sobre tragédia do Flamengo

A tragédia ocorrida no Ninho do Urubu na última sexta-feira deixou de luto o mundo do futebol e abalou principalmente aqueles que tinham relação íntima com a base do clube rubro-negro. Depois de o técnico do Real Madrid, Santiago Solari, explicar que Vinicius Junior estava "afetado" pelo ocorrido, neste sábado foi a vez do comandante do Milan, Gennaro Gattuso, comentar sobre o estado de Lucas Paquetá.

O jogador de 21 anos foi formado nas divisões de base do Flamengo, onde atuou até o fim do ano passado. Na sexta-feira, após a tragédia, ele utilizou as redes sociais para manifestar seu luto pelas mortes. "Que Deus conforte o coração de todos! Oremos", escreveu.

"O Paolo (Maldini) conversou com ele (Paquetá) sobre o incidente do Flamengo. Eles perderam dez jovens garotos e eu quero enviar minhas condolências a eles. Foi uma tragédia imensa e nos colocamos ao lado deles", declarou o treinador na véspera do duelo do Milan diante do Cagliari, em casa, pelo Campeonato Italiano.

O Milan enfrentará o Cagliari no domingo. Os jogadores da Série A do Campeonato Italiano usarão braçadeiras negras nas partidas deste fim de semana, em sinal de luto pelo incêndio que matou 10 atletas da base do Flamengo no centro de treinamento Ninho do Urubu. A homenagem foi decidida pela liga que administra a primeira divisão da Itália, em solidariedade às famílias das vítimas e em memória dos jovens que perderam a vida.