Gattuso se torna jogador e técnico de clube suíço

A estreia de Gattuso como técnico acontecerá já nesta quarta-feira, diante do Lausanne, pelas quartas de final da Copa da Suíça. O Sion é apenas o quarto colocado do Campeonato Suíço, que conta com dez equipes na disputa. A má fase fez com que Muñoz, contratado em janeiro, se tornasse o quarto treinador a perder o cargo no clube nesta temporada.

De acordo com o Sion, "até que mais informações sejam reveladas, os jogadores vão comandar suas próprias atividades". O clube ainda apontou que Muñoz "deu um passo atrás" e terá uma outra função na comissão técnica. A diretoria considerou "desastroso" o desempenho da equipe na derrota por 4 a 0 para o Thun, no domingo.

Aos 35 anos, Gattuso chegou aos Sion no início desta temporada, após 13 anos atuando com a camisa do Milan. Ele participou da campanha do título mundial com a seleção italiana em 2006, na Copa do Mundo da Alemanha. Entre outros jogadores, o veterano comandará os zagueiros brasileiros Aislan e Adaílton, além do atacante Léo Itaperuna.