Gattuso vê Milan em baixa, mas descarta se demitir: 'Sou o último dos problemas'

Menos de um mês depois de ser anunciado como novo técnico do Milan, Gennaro Gattuso já lida com intensa pressão. Em seis partidas no comando, venceu apenas duas vezes e acumulou a terceira derrota no último sábado, ao cair diante da Atalanta por 2 a 0, mesmo atuando em casa. O próprio treinador reconheceu a má fase atravessada pelo time milanês, mas descartou pedir demissão.

"Me demitir? Se eu achasse que eu era o problema, se visse que os jogadores não estão me seguindo... Mas estamos famintos!", declarou. "Estamos sempre tendo que explicar as más atuações, acumulando erros. Em momentos de dificuldade, não estamos sabendo reagir, e isso é um fato."

Gattuso considerou que o principal problema do Milan no momento é psicológico. Afinal, o clube vem de um longo período em baixa, longe da briga por títulos. Por isso, garantiu que segue no comando da equipe.

"Hoje, sou o técnico do Milan, mas o último dos problemas. O problema não é apenas nossa condição, mas o componente mental. O que estamos fazendo não é suficiente, precisamos nos tornar um time e cometer menos erros, porque estamos errando muito. Precisamos parar de nos comparar com o passado", disse.

E o treinador também viu pontos positivos na atuação da equipe nas últimas partidas. "Muitas coisas funcionaram, no começo da partida estamos jogando bem. Mas vamos ladeira abaixo depois, não estamos sabendo nos manter."