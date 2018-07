Gaúcho exalta garotos do Vasco em vitória sobre Coritiba CURITIBA - Sem vencer há sete partidas e mesmo desfalcado de nomes como Juninho Pernambucano e Felipe, o Vasco conseguiu a vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, fora de casa, no último sábado, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado só foi obtido graças à boa participação de jovens formados nas categorias de base do clube, como Marlone, John Cley e Romário, e o técnico Gaúcho reconheceu a atuação deles.