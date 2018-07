Gaúcho exige Vasco cuidadoso na Copa do Brasil

"No futebol de hoje, todos os jogos são difíceis. Portanto, não podemos entrar no jogo pensando que já está tudo resolvido. O Vasco vai dar tudo que tem para garantir essa classificação", afirmou o técnico nesta segunda-feira.

Para garantir uma vaga nas quartas de final com mais tranquilidade, Gaúcho espera contar com o apoio da torcida vascaína. "Contamos com o torcedor para nos prestigiar no próximo jogo, e mais do que nunca torcer para que a gente consiga essa classificação", acrescentou.