Gaúcho mira classificação para ser efetivado no Vasco A dança dos treinadores dos grandes clubes do Rio não está tão longe assim do Vasco. Tratado em São Januário como interino, Gaúcho vai ter que mostrar serviço nos próximos jogos da Copa do Brasil para permanecer no cargo, apesar da classificação conquistada na noite de quarta-feira.