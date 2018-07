Gaúcho muda e escala Dakson e Romário no Vasco O desempenho do time titular do Vasco no treino de quinta-feira, quando sofreu 5 gols dos reservas, levou o técnico Gaúcho a testar mudanças na equipe que vai enfrentar o Volta Redonda neste domingo, na primeira rodada da Taça Rio. Saem do time o volante Abuda e o meia-atacante Bernardo para as entradas de Dakson e Romário.