Gaúcho pede Vasco 'mais técnico' na semifinal contra o Fluminense

RIO - O Vasco derrotou o Duque de Caxias por 2 a 1, no último domingo, e garantiu vaga nas semifinais da Taça Guanabara como primeiro colocado do Grupo A. Mas a dificuldade da equipe em conseguir o resultado, após ter saído atrás no placar, parece não ter agradado Gaúcho. O treinador pediu uma equipe "mais técnica" para o clássico diante do Fluminense, no próximo sábado.

"Sabia que seria um adversário difícil, um jogo disputado, com muita marcação. Felizmente passamos por isso e agora temos o Fluminense como adversário. Vamos começar a fazer o trabalho em cima disso para que no sábado possamos realizar um jogo bem mais técnico para conquistar mais uma vitória", declarou.

Se Gaúcho não estava plenamente satisfeito, Bernardo, autor dos dois gols vascaínos, era só sorriso após a partida. "Fico feliz em fazer os dois gols e ajudar o Vasco a sair com a vitória. Foi uma vitória importante, um domingo feliz. Vamos com tudo para cima do Fluminense."

A atuação decisiva marcou a volta por cima do meia, que passou um período difícil neste início de temporada ao perder a vaga como titular da equipe. O jogador, no entanto, negou que tivesse sido afastado por questões disciplinares. "Não tinha nada acontecendo, estava tudo tranquilo. O Gaúcho sabe quem coloca, sabe quem tá melhor, e por isso fiquei fora de dois jogos. Mas estou sempre firme para ajudar meu clube", disse.