Gaúcho poupa time e assume culpa por revés do Vasco

"Não há explicação para uma derrota em um jogo no qual o Vasco é a equipe favorita, mas o futebol é cheio destas coisas e não adianta nós ficarmos aqui querendo encontrar culpados de qualquer coisa. O culpado sou eu, que sou o técnico, sou o responsável pela equipe. Não tenho por que ficar desviando nada. As coisas foram feitas, os jogadores tentaram de todas as formas o acerto, mas infelizmente as coisas não aconteceram", lamentou o treinador.

Surpreendido pelo Volta Redonda, Gaúcho preferiu já focar o duelo da próxima quarta-feira, contra o Nova Iguaçu, fora de casa, pela segunda rodada da Taça Rio. Ele, porém, chegou até a confundir o próximo rival do time vascaíno, tamanha decepção com a derrota em São Januário.

"Temos que ter a tranquilidade para o jogo de quarta-feira, contra o Olaria (na verdade, Nova Iguaçu), é uma hora de juntarmos todas as coisas positivas, convivermos com isso, pois sei a grandeza da torcida do Vasco, sei a grande do Vasco, sei a exigência que o torcedor do Vasco faz com todos os atletas, e com toda a razão. Joguei muitos anos aqui e sei muito bem disso, mas não adianta a gente ficar aqui tentando desviar as coisas. E a agora vamos juntar as forças para darmos ao torcedor do Vasco o resultado positivo", completou.