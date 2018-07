Gaúcho prevê Vasco mais forte na Copa do Brasil O time do Vasco respirou aliviado nesta quinta-feira graças à vitória sobre o Corinthians Paranaense por 1 a 0, em Curitiba. O resultado deixou o Vasco próximo das quartas de final da Copa do Brasil e ajudou a equipe a esquecer a eliminação no Campeonato Carioca. A confiança está de volta a São Januário.