Gaúcho quer Vasco ofensivo para garantir classificação na Taça Guanabara

RIO - A fim de impedir alguma surpresa de última hora, o Vasco vai partir para cima do Duque de Caxias, no domingo, com o objetivo de definir logo a partida, que será disputada em Macaé. Uma vitória do Vasco o classifica para as semifinais da Taça Guanabara.

Esse foi o tom da conversa do técnico Gaúcho com os atletas do time, antes do treino desta quarta, em São Januário. Ele comandou um rápido coletivo, de 20 minutos, e manteve a formação da equipe que derrotou o Audax por 2 a 0 na última partida. O treinador insistiu com Leonardo no ataque, na vaga do equatoriano Tenorio, que se recupera de uma lesão muscular na perna esquerda.

O time vascaíno ainda corre risco de eliminação, em caso de derrota combinada com vitória do Madureira sobre o Fluminense, a que daria outra vaga do Grupo A na semifinal para o time suburbano. O Botafogo já está virtualmente classificado.