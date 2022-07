Guardiola elogia Gabriel Jesus por sua passagem pelo City: 'Melhor pessoa com quem trabalhei'

Gabriel Jesus deixou o Manchester City nesta temporada - o atacante defenderá o Arsenal -, mas seu impacto sobre o elenco e a comissão técnica foi valorizado por Pep Guardiola. Em entrevista para o canal oficial do clube, o treinador rasgou elogios ao brasileiro formado nas categorias de base do Palmeiras.

"Ele (Gabriel Jesus) talvez seja a melhor pessoa com quem já trabalhei no futebol. É o melhor atacante ou defensor que eu já encontrei, que pode jogar nas três posições do campo", afirmou o treinador. "Se joga cinco minutos, são os melhores cinco minutos da sua vida. No último jogo (contra o Aston Villa), ele pressionou três defensores durante os 90 minutos".

Jesus chegou ao City na temporada 2016/17 a pedido do próprio Guardiola, que à época ligou para o atacante do Palmeiras. O brasileiro chegou na Inglaterra após ser campeão brasileiro no alviverde por 32 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões na cotação do período). Com a camisa do clube inglês, conquistou quatro Campeonatos Ingleses, uma Copa da Inglaterra e quatro Copas da Liga Inglesa.

"Eu sinto que, em muitos jogos nas próximas temporadas, iremos sentir sua falta. Mas isso é o futebol, isso é a vida. O sucesso dele (Gabriel Jesus) no Arsenal nos trará felicidade", contou Guardiola, que também teceu elogios à Sterling e Zinchenko, que ainda deixam o clube nesta janela em direção ao Chelsea e Arsenal, respectivamente.

"Tudo o que conquistamos nessas últimas temporadas, todos os jogadores estavam envolvidos. Como treinador, foi um privilégio trabalhar com eles (Sterling, Zinchenko e Jesus). Foi uma honra tê-los ao meu lado nas últimas seis temporadas", disse o técnico.

Em seus primeiros jogos pelo Arsenal, durante a pré-temporada nos Estados Unidos, Gabriel Jesus já fez a diferença à equipe, que teve dificuldades ofensivas no último ano. Em quatro jogos, o brasileiro marcou quatro gols. A estreia do Arsenal no Campeonato Inglês acontece no próximo dia 5 de agosto, contra o Crystal Palace.

Liga dos Campeões

Além disso, Guardiola também fez uma análise sobre a final da Liga dos Campeões da temporada 2020/21, em que o Manchester City acabou derrotado pelo Chelsea, e respondeu às críticas que recebeu pela escalação na final. "As decisões foram tomadas por conta do que senti, do que queria, das condições para os jogadores. Apesar de termos perdido a final, tenho memórias incrivelmente boas daquela competição".

Na ocasião, o treinador optou por ir ao jogo com uma escalação mais ofensiva, sem volantes e com Sterling como titular, o que não havia acontecido na maior parte da temporada. "Ser vice-campeão em uma final de Liga dos Campeões é um sucesso incrível, do meu ponto de vista. Estar lá (em 2021) foi uma honra para o clube. Na temporada passada estivemos perto de chegar novamente, vamos tentar novamente neste ano", concluiu.

O Manchester City enfrenta o Liverpool, neste sábado, pela Supercopa da Inglaterra. Já a estreia no Campeonato Inglês acontece no próximo dia 6 de agosto, contra o West Ham.