Gavião rouba celular de repórter em treino de reservas do Corinthians

SÃO PAULO - O Corinthians adotou um gavião que apareceu no Centro de Treinamento do Parque Ecológico como talismã do time na Libertadores. O pássaro recebe tratamento de mascote no clube, é alimentado e virou o 'grande amigo' dos goleiros por sempre estar vendo seus treinos, seja numa placa de publicidade ou mesmo em cima das traves.

Nesta quinta-feira, porém, o bichinho que é considerado manso por todos no clube resolveu aprontar. Ao se aproximar de onde os jornalistas acompanhavam o treino dos reservas, ele asustou uma repórter da RedeTV!, que resolveu espantá-lo.

O animal não gostou e resolveu contra-atacar a moça e 'roubou' seu iPhone. O gavião partiu para cima do aparelho e, com o bico, agarrou-o, levando para longe.

A revolta do gavião chamou a atenção num treino chato, no qual pouco se podia aproveitar com a ausência dos titulares em campo. Ele divertiu e virou notícia. O bichinho deu bicadas no aparelho, passou suas garrras afiadas como se quisesse ligar para alguém e só depois de muitos sustos e ameaças é que resolveu devolvê-lo.

A repórter ficou assustada, mas o bicho ganhou o dia. Depois de sua atitude, virou o centro das atenções, virou o alvo de câmeras e flashes e ficou fazendo todo tipo de poses.

Não é a primeira vez que o pássaro ataca de galã. Dias atrás, 'assistiu' a entrevista de Tite e ganhou alguns afagos do treinador. Ontem mostrou que, mesmo dando mau exemplo, também quer ser estrela corintiana.

Atualizado às 20:14