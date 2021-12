Torcida organizada cobra presidente do Corinthians: 'Qual explicação para manter Sylvinho?'

Nem bem acabou o Brasileirão e a principal torcida organizada do Corinthians resolveu colocar o presidente do clube na parede. Após fechar o segundo turno sem nenhuma vitória fora de casa e com míseros 11% de aproveitamento como visitante, os torcedores questionaram Duílio Monteiro Alves sobre o motivo da manutenção de Sylvinho no comando da equipe.

Apesar de fechar a competição na quinta colocação e garantido na fase de grupos da Copa Libertadores, os torcedores estão faz algum tempo questionando o trabalho do treinador. Longe da Neo Química Arena, no segundo turno, foram três empates, contra Atlético-GO, Red Bull Bragantino e Internacional, e seis derrotas, diante de Sport, São Paulo, Atlético-MG, Flamengo, Ceará e Juventude.

"Estivemos presente em Caxias do Sul-RS, pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. Agora, cadê o planejamento para 2022?", questionou a torcida. "Duílio (Monteiro Alves, presidente), qual é a explicação para a vontade de manter o estagiário Sylvinho?", disparou, em suas redes sociais, a indignada torcida.

Na visão da uniformizada, a equipe não vai conquistar nada no atual comando sendo presa fácil longe de casa. O Corinthians mais uma vez foi totalmente envolvido em uma partida, chutando uma única vez no gol diante de 15 tentativas do ameaçado Juventude. "Queremos um futebol organizado. Um time bem comandado. Raça, muita raça. Honrem a camisa", cobrou a Gaviões.

Duílio vem cravando a permanência de Sylvinho para 2022 há algum tempo dizendo estar satisfeito com o trabalho e não vendo motivos para a troca. Ele acredita que, chegando quatro ou cinco reforços, o trabalho do treinador renderá frutos.

O volante Paulinho deve ser o primeiro anunciado para a próxima temporada, já com salários e tempo de contrato acertados, com o clube buscando, ainda, um zagueiro, um lateral-esquerdo e atacantes de velocidade e de área.