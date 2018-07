Gaviões da Fiel arma festa na porta de hotel em Nagoya

NAGOYA - A torcida do Corinthians, em sua maioria integrantes da Gaviões da Fiel, aguarda ansiosa a chegada do ônibus do time ao hotel em Nagoya. Mais de cem torcedores estão espalhados pela porta e pelo saguão do hotel não param de cantar. A expectativa é que os jogadores do Corinthians cheguem ao hotel por volta das 22h horário local (11 horário de Brasília).

Não há confusão, mas os gritos e a animação toda da torcida gera um certo desconforto entre os funcionários e seguranças do hotel. Os torcedores tiveram de sair do saguão e esperar o ônibus dos jogadores na parte de fora, onde estão separados por uma grade.

A Gaviões da Fiel tem cerca de seis mil associados no Japão. Integrantes da Gaviões do Brasil também já estão em Nagoya. Na semana passada, a direção do hotel havia se reunido com integrantes da organizada que vivem no Japão para discutir as normas de conduta dos torcedores.