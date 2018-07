Gaviões da Fiel quer 'reestrear' bandeirão contra o Palmeiras

Na manhã desta quarta-feira, a maior torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, 'testou' seu maior bandeirão pela primeira vez na nova arena da equipe. O adereço, frequentemente usado no Pacaembu, pode ter sua reestreia 'oficial' no clássico contra o Palmeiras neste domingo.

O imenso acessório, conforme divulgado no perfil oficial da Organizada no Twitter, cobrirá o setor norte das arquibancadas por completo, além de uma parte do setor leste. A intenção é utilizá-lo pela primeira vez contra o arquirrival Palmeiras, contra quem, em jogo único, disputa uma vaga na final do Campeonato Paulista de 2015.

Na Arena Corinthians, a equipe tem conseguido absorver a força da torcida e é dona de um aproveitamento altíssimo. O Corinthians foi derrotado apenas uma vez em sua nova casa, justamente na partida de inauguração, contra o Figueirense, em 2014, por 1 a 0. Quem vencer o clássico deste domingo tem uma vaga na final do Estadual assegurada. Em caso de empate, a disputa irá para os pênaltis.