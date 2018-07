Gaviões da Fiel suspende torcedores que brigaram com vascaínos em Brasília

SÃO PAULO - A Gaviões da Fiel anunciou nesta sexta-feira a suspensão por tempo indeterminado de três sócios que participaram da briga com torcedores do Vasco no último domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os torcedores punidos são: Leandro Silva de Oliveira, Cleuter Barreto Barros e Raimundo César Faustino.

Oliveira e Barros foram identificados pela reportagem do Estado e estiveram entre os 12 presos em Oruro acusados pela morte do jovem boliviano Kevin Espada, de 14 anos - todos foram soltos por falta de provas. Já Faustino foi flagrado pelo jornal Lance! e é vereador pelo PT em Francisco Morato. Segundo a Gaviões, o trio ficará afastado da organizada durante a apuração dos fatos. A torcida alega que está analisando as imagens do conflito e se mais associados forem identificados serão punidos conforme o estatuto da facção.

A Gaviões também dá a sua versão para a briga. "Infelizmente, no momento do intervalo, no qual estávamos dispersos, uma minoria usou muito mal o livre arbítrio, aproveitando das facilidades do formato do estádio e o novo procedimento adotado no Mané Garrincha de não manter divisão entre as torcidas e entraram em confronto com torcedores vascaínos", diz trecho da nota oficial divulgada no site da organizada.

Proibida de frequentar os estádios do Distrito Federal por dois anos, a torcida pede para que sejam punidos apenas os brigões, e não toda a organizada. "Lamentamos os fatos ocorridos, mas lamentamos também sermos responsabilizados pelos atos de uma minoria que aproveitaram do imaturo procedimento de segurança no interior do estádio."