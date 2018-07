Gaviões da Fiel vai homenagear Ronaldo no carnaval

SÃO PAULO - A escola de samba Gaviões da Fiel, ligada à maior torcida organizada do Corinthians, anunciou nesta sexta-feira que vai homenagear o ex-atacante Ronaldo, ídolo do clube, no seu desfile no Carnaval 2014. De acordo com nota publicada no site da agremiação, o enredo será "R9 - O Voo Real do Fenômeno".

Ao anunciar a escolha por Ronaldo, a Gaviões postou um vídeo onde o ex-jogador agradece à escola. "Estou muito feliz em ser homenageado por essa torcida maravilhosa, que amo tanto. Aprendi demais jogando no Corinthians e de fato a Gaviões me conquistou. Tenho certeza que o desfile será mais um momento marcante na minha vida", disse o craque, que jogou no Corinthians entre 2009 e 2011, quando se aposentou.

Obviamente esta não é a primeira vez que a Gaviões trata do Corinthians em seu carnaval, mas será a primeira vez que um jogador será o homenageado desde que a escola deixou de ser um bloco carnavalesco, o que aconteceu em 1989. Há dois anos, a Gaviões fez uma homenagem ao ex-presidente Lula, que é corintiano.

A escola de samba ligada à maior organizada do Corinthians não é campeã desde 2003 e, desde então, acumulou dois rebaixamentos. Em 2012, foi a nona colocada do Grupo Especial (primeira divisão) de São Paulo com o enredo "Ser Fiel é a alma do negócio".