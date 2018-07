Gegê quer surpreender Ricardo Gomes e iniciar o ano como titular do Botafogo

"O meu foco é trabalhar e fiz bastante isso ano passado também. São fatores que acontecem dentro de campo que nos ajudam a ter uma sequência e, felizmente, joguei três jogos seguidos no Brasileiro. Depois que o Ricardo Gomes chegou eu não joguei mais, nem por isso fiquei bravo ou chateado com isso. Estou trabalhando com ele normalmente e quem sabe eu não possa começar o Carioca como titular", comentou o meia, em entrevista coletiva neste sábado.

Pelo menos nos treinamentos, o meia já assumiu o colete de titular do Botafogo. "Quero me dedicar para passar confiança para o professor e poder jogar. Procuro sempre dar o meu melhor e tenho me empenhado para dar o melhor dentro de campo. Claro que isso nem sempre acontece, faz parte do futebol. Tenho que trabalhar bastante para dar tudo certo. Meu objetivo no Botafogo é ganhar títulos e pessoalmente é jogar, ter uma boa sequência, fazer gols e ajudar a equipe", acrescentou.

Campeão do Campeonato Brasileiro da Série B em 2015, o Botafogo espera voltar a ocupar um lugar de destaque entre os principais times do país. Segundo Gegê, a retomada alvinegra começa no Estadual. "Acho que o Botafogo pode chegar longe. Claro que o trabalho está começando agora, estamos montando uma nova equipe, mas com trabalho a gente pode chegar na final do Carioca e almejar coisas maiores no Campeonato Brasileiro", finalizou.