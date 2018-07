Gekas mantém a calma e Eintracht Frankfurt vence Mainz por 2 x 1 O artilheiro do campeonato alemão Fanis Gekas converteu uma cobrança de pênalti aos 39 do segundo tempo para dar ao Eintracht Frankfurt uma vitória em casa por 2 x 1 sobre o segundo colocado Mainz 05 no sábado e deixar os visitantes a sete pontos do topo da tabela.