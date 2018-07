Genesis marca aos 50 do segundo tempo, Boa vence o Botafogo-PB e sobe à Série B

O Boa está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time mineiro bateu o Botafogo-PB por 1 a 0, com gol salvador de Genesis, no último minuto, pela partida de volta das quartas de final da Série C. O jogo aconteceu no Estádio do Melão, em Varginha (MG),

Como o jogo de ida terminou em empate por 0 a 0, a vitória foi suficiente para garantir o acesso de volta à segunda divisão do futebol nacional, um ano após a queda. Antes, havia passado cinco anos seguidos na Série B.

Além do acesso, a equipe mineira garante vaga na semifinal da Série C e vai enfrentar o vencedor do confronto entre Fortaleza e Juventude, que também empataram sem gols na partida de ida. Guarani e ABC já venceram seus confrontos, também subiram, e formam a outra partida semifinal.

A partida no Melão foi equilibrada e se encaminhava para a disputa nos pênaltis até os 50 minutos. Genesis, que havia entrado aos 28 do segundo tempo, fez a diferença. Contratado para a reta final da Série C, depois brilhar pelo Altos, do Piauí, na Série D, marcando seis gols, o centroavante teve quatro chances. Aos 50 minutos, acertou belo chute rasteiro, de fora da área, e se tornou o herói do acesso.