Geninho confirma estreia de Dida contra o São Paulo O técnico da Portuguesa, Geninho, confirmou a estreia do goleiro Dida, pentacampeão mundial pela seleção brasileira, em 2002, para o clássico contra o São Paulo, no próximo sábado, no Canindé, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. "Com ele em campo, a nossa equipe será um time mais forte e com experiência", afirmou o treinador.