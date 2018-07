Geninho deixa o comando do lanterna São Caetano

SÃO CAETANO DO SUL - Geninho não é mais o técnico do São Caetano no Campeonato Paulista. Ele ratificou o pedido de demissão do cargo, em reunião com a diretoria nesta terça-feira. Os dirigentes do clube não queriam sua saída, mas não conseguiram demovê-lo da ideia. Paulo César Gusmão, ex-Vasco da Gama e Vitória, é o preferido para assumir o cargo.

"Agradeço a oportunidade do São Caetano, foi bom o tempo que trabalhei aqui, mas acredito que para a melhoria do time no campeonato, essa alteração pode dar um novo ânimo ao grupo de atletas. A diretoria não queria, mas analisamos e percebemos que

era o melhor a ser feito", afirmou Geninho, que não conseguiu conquistar nenhuma vitória em sete partidas à frente da equipe, tendo acumulado seis derrotas e um empate neste curto período.

Como ex-técnico do São Caetano, Geninho já tem algumas propostas de outros clubes, mas aguardará até o final dos campeonatos estaduais para decidir onde irá trabalhar no restante da temporada. Embora seja o nome mais cotado para a vaga de Geninho, PC Gusmão garante que não foi ainda contatado pelos dirigentes da equipe do ABC paulista.

"Não fui procurado pela diretoria, mas que seria um grande prazer voltar a trabalhar em São Paulo", afirmou. Por enquanto, o elenco vai ser treinado pelos preparadores físicos do clube, o que força a diretoria a agilizar a chegada do novo comandante.

O São Caetano é o lanterna do Paulistão, com apenas cinco pontos em 11 jogos, sendo hoje o mais cotado para ser rebaixado para a Série A2. Depois de perder para a Ponte Preta, por 3 a 1, no último domingo, em Campinas, o time voltará a campo no próximo domingo, quando enfrentará o Palmeiras, no Estádio Anacleto Campanella, pela 12.ª rodada do torneio estadual.