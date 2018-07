Geninho pede apoio da torcida da Lusa para jogo decisivo

SÃO PAULO - A Portuguesa depende de apenas um ponto na última rodada, quando enfrenta a Ponte Preta no domingo, para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Por isso, o técnico Geninho tratou de pedir o apoio da torcida da Lusa no jogo marcado para acontecer no Canindé, em São Paulo.

Para ver a casa cheia no domingo, o clube fez promoção na venda de ingressos, na qual mulheres não pagam e os preços foram reduzidos pela metade (arquibancada a R$ 20,00 e numeradas a R$ 40,00). "Este é o jogo da permanência. Vamos torcer para que a torcida jogue junto e nos ajude a manter o time na primeira divisão", afirmou Geninho.

Ao contrário do que aconteceu nas últimas duas rodadas do campeonato, a Portuguesa não fará a preparação em Águas de Lindoia, no interior de São Paulo. A comissão técnica optou por realizar todos os treinos na capital paulista.

Para encarar a Ponte, Geninho deve realizar apenas uma modificação em relação ao time que superou o Internacional na última rodada. O zagueiro Valdomiro retorna de suspensão e ocuparia a vaga de Rogério, que voltaria ao banco de reservas.