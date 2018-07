Geninho quer 5 pontos para manter a Lusa na elite Cinco pontos. É isto que a Portuguesa precisa, na visão do técnico Geninho, para escapar do rebaixamento. Depois do empate sem gols contra o Figueirense, na última rodada, a Lusa ficou em 15.º lugar, com 40 pontos, e abriu sete em relação ao Sport, primeiro dentro da zona de rebaixamento. Por isso, o treinador acredita que com mais cinco a equipe possa respirar aliviada.