Geninho reafirma confiança na Portuguesa após vitória A vitória da Portuguesa sobre o São Paulo, por 1 a 0, foi muito comemorada nos vestiários do Canindé. Os jogadores deixaram nos rostos uma alegria muito grande e o técnico Geninho aproveitou para falar, até de forma exagerada, na coletiva de imprensa. E manteve o discurso de que a Lusa tem jogado sempre para vencer, que está se ajustando e deve pensar na frente e "não no fundo do poço, porque daí o cachorro morde".