Genk x Liverpool: onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

Fora da zona de classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, Genk e Liverpool vão se enfrentar nesta quarta-feira, às 16 horas (horário de Brasília), na Bélgica, na Luminus Arena, pela terceira rodada do Grupo E. Genk x Liverpool terá transmissão ao vivo pelo TNT e pelo EI Plus. O Estado faz o tempo real da partida.

Com apenas um ponto somado em dois jogos, o Genk é o lanterna da chave. O Liverpool, que estreou com derrota por 2 a 0 na defesa do título conquistado na temporada 2018/2019, derrotou o Salzburg por 4 a 3 em seu segundo compromisso na competição.

Últimos jogos do Genk:

19/10 - Standard Liège 1 x 0 Genk (Campeonato Belga)

06/10 - Genk 2 x 1 RE Mouscron (Campeonato Belga)

02/10 - Genk 0 x 0 Napoli (Liga dos Campeões)

28/09 - Sint-Truiden 3 x 3 Genk (Campeonato Belga - Resultado suspenso)

24/09 - Sint-Truiden 0 x 3 Genk (Copa da Bélgica)

Últimos jogos do Liverpool: