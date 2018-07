Gennaro Gattuso é acusado pela Uefa por conduta antidesportiva

A Uefa, entidade que controla o futebol europeu, acusou nesta quinta-feira o volante Gennaro Gattuso, do Milan, por "conduta antidesportiva grosseira". O jogador foi muito criticado por seu comportamento na derrota para o Tottenham, por 1 a 0, na última terça, em Milão, pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Na ocasião, o italiano demonstrou muito nervosismo em campo, discutiu com diversos jogadores, e chegou a agredir com uma cabeçada o auxiliar técnico da equipe inglesa, Joe Jordan, após o termino do confronto.

A entidade europeia afirmou que analisará a punição ao jogador em uma audiência na próxima segunda-feira. O código disciplinar da Uefa prevê suspensão por ao menos uma partida em casos de "conduta antidesportiva", mas por no mínimo três jogos em caso de "ataque a jogadores ou outros presentes na partida".

Gattuso já está fora da partida de volta entre Tottenham e Milan, devido ao acúmulo de cartões amarelos. As duas equipes se enfrentam no dia 9 de março, no White Hart Lane, em Londres, no duelo que valerá uma vaga nas quartas de final.