Genoa acerta contratação do brasileiro Roger Carvalho

GÊNOVA - O Genoa anunciou nesta terça-feira, no último dia da janela de transferências do futebol europeu, a contratação do zagueiro Roger Carvalho, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Figueirense. Quem também chega ao time genovês é o meia argentino Daniel Belluschi, que era titular do Porto e preferiu trocar o time português pelo italiano por empréstimo.

Roger Carvalho é jogador do empresário Eduardo Uram, que recentemente estreitou seus laços com o São Paulo, colocando ali o lateral-esquerdo Bruno Cortez, os meias Cícero e Maicon, e os zagueiros João Filipe e Edson Silva, todos contratados nos últimos meses.

Desta forma, Roger Carvalho poderia ser mais um a pintar no Morumbi caso não fechasse com nenhum clube da Europa, tanto que a camisa 3 tricolor ainda está sem dono. O zagueiro brasileiro vai para o Genoa por empréstimo feito pelo Tombense, time mineiro controlado por Uram.

MAIS TRANSFERÊNCIAS

Outro brasileiro que chega à Série A do Campeonato Italiano é De Paula, atacante que estava no Bari e vai voltar para o Chievo Verona. Já a Juventus se reforçou com o italiano Simone Padoin, ex-Atalanta.