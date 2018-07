Genoa bate Sampdoria e soma primeira vitória na Itália

GÊNOVA - No clássico da cidade de Gênova, o Genoa levou a melhor sobre a rival Sampdoria e venceu por 3 a 0, neste domingo, no Estádio Luigi Ferraris, pela terceira rodada do Campeonato Italiano. Antonini, Calaio e Lodi marcaram os gols da primeira vitória da equipe na competição.

Ao conquistar a sua primeira vitória, o Genoa chegou aos três pontos, agora em 14.º lugar no Campeonato Italiano. A Sampdoria, por sua vez, continua sem ganhar após três rodadas. Assim, ficou com apenas um ponto, na 17.ª colocação, perigosamente perto da zona de rebaixamento.

A liderança do Campeonato Italiano é do Napoli, que venceu a Atalanta por 2 a 0 no sábado e manteve o aproveitamento 100%, sozinha com nove pontos. Nesta segunda-feira, acontece mais um jogo, no encerramento da terceira rodada, entre Parma e Roma.