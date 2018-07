Genoa bate Verona e se livra de qualquer risco de queda no Italiano

O Genoa conseguiu nesta segunda-feira, no encerramento da 34.ª rodada, uma importante vitória no Campeonato Italiano. Em casa, no estádio Luigi Ferraris, o time de Gênova derrotou o Verona por 3 a 1 e acabou com qualquer risco de rebaixamento à Série B na próxima temporada. Por outro lado, a equipe visitante é uma forte candidata a fazer companhia ao já rebaixado Benevento.

Agora com 41 pontos, o Genoa subiu para a 11.ª colocação e abriu 12 pontos de vantagem para o SPAL, que abre a zona de rebaixamento em 18.º lugar. Como o time de Ferrara tem confrontos contra equipes mais acima na tabela de classificação, não há mais chances de a equipe de Gênova ainda figurar entre os três últimos colocados.

Já o Verona se encontra em uma situação desesperadora. Com 25 pontos, é o 19.º e penúltimo colocado. Faltam quatro jogos para o término do campeonato e a distância para o Crotone, o primeiro fora da degola, é de seis pontos. Na próxima rodada, neste domingo, fará um confronto direto contra o SPAL, em Verona.

Em campo, o Genoa abriu o placar logo aos sete minutos com Iuri Medeiros e parecia que não teria problemas para vencer. No entanto, no segundo tempo o Verona reagiu e conseguiu o empate com o brasileiro Romulo, aos 19, em cobrança de pênalti. Daniel Bessa, aos 33, colocou novamente o time de Gênova na frente e o centroavante macedônio Pandev, aos 45, assegurou a vitória dos mandantes.