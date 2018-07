Genoa derrota Crotone e deixa zona do rebaixamento no Italiano

Em situação complicada no Campeonato Italiano, o Genoa reagiu neste domingo ao vencer o Crotone por 1 a 0, fora de casa. O time de Gênova vinha de quatro jogos sem vitória, sendo três derrotas consecutivas, que empurraram a equipe para a zona de rebaixamento.

+ Esporte vive a era dos superatletas

+ Até 90, Flamengo, campeão nacional, era exemplo para o Corinthians

O triunfo deste domingo, porém, tirou o time da zona de perigo. Ao chegar aos nove pontos, o Genoa ganhou uma posição na tabela e chegou ao 17º lugar. Pode, contudo, retornar à zona de rebaixamento no decorrer desta rodada, que será encerrada somente na segunda-feira.

O único gol da partida foi marcado logo aos 11 minutos de jogo. Após cruzamento da esquerda, Luca Rigoni escorou de cabeça na segunda trave, surpreendendo a defesa, e mandou para as redes.

Com o revés, o Crotone estacionou nos 12 pontos, no 15º lugar. Na próxima rodada, o time tentará a reação diante da Juventus, fora de casa, no domingo que vem, dia 26. O Genoa vai receber a Roma no mesmo dia.