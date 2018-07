Genoa e Empoli empatam pelo Campeonato Italiano

Genoa e Empoli ficaram no empate por 1 a 1, nesta segunda-feira, no fechamento da sétima rodada do Campeonato Italiano. Bertolacci abriu o placar para a equipe de Gênova, que jogava em casa, enquanto Tonelli fez para os visitantes na segunda etapa. Foi o terceiro gol do zagueiro em quatro jogos.

Promovido nesta temporada à elite do futebol italiano, o Empoli ocupa a 13.ª colocação, com sete pontos, enquanto o Genoa está no meio da tabela, com nove. No sábado que vem, pela oitava rodada, o Empoli recebe o Cagliari. O Genoa vai a Verona jogar contra o Chievo.

O Campeonato Italiano tem a liderança da Juventus, que soma 19 pontos em 21 possíveis até aqui e perdeu os 100% de aproveitamento ao empatar com o Sassuolo no sábado. A Roma aparece em segundo, com 18, seguida de Sampdoria e Milan.