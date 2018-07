Genoa é multada por racismo de torcida contra Balotelli O Genoa foi multado nesta segunda-feira em 30 mil euros (cerca de US$ 38,9 mil) depois que torcedores do clube foram flagrados cometendo insultos racistas direcionados a Mario Balotelli, do Milan, no confronto realizado na última sexta-feira, em Gênova, pelo Campeonato Italiano.