Genoa e Sampdoria empatam em clássico e permanecem perto na tabela do Italiano

Colados na tabela do Campeonato Italiano, Genoa e Sampdoria empataram por 1 a 1 o clássico de Gênova neste domingo, no Estádio Luigi Ferraris e não mudaram suas situações no torneio. O duelo encerrou os jogos do dia pela 13.ª rodada da competição nacional.

A igualdade manteve os dois rivais colados na tabela de classificação. A Sampdoria é a 12ª colocada, com 16 pontos, um a mais que o Genoa, que aparece na sequência, no 13º lugar.

Fabio Quagliarella foi o responsável por abrir o placar em favor dos visitantes, no início da primeira etapa. Pouco tempo depois, os mandantes igualaram o marcador com o atacante polonês Krzysztof Piatek, em cobrança de pênalti, batida com categoria.

A Sampdoria tem novo compromisso pela competição nacional no próximo sábado, quando encara o Bologna, em casa. Já o Genoa mede forças longe de seu torcedor diante do Torino.

A 13ª rodada do Italiano será finalizada nesta segunda-feira, com o duelo entre Cagliari e Torino, que se enfrentam às 17h30 (horário de Brasília), na Sardegna Arena, casa do Cagliari.