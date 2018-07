Genoa e Udinese vencem e avançam na Copa da Itália

Jogando em casa, a Udinese eliminou o Lecce ao marcar o segundo gol, de Flores, no último minuto do tempo extra. Corradi havia arrancado o empate no segundo tempo regulamentar, depois que Chevanton abrira o placar, para os visitantes, aos 18 da etapa inicial.

O Genoa também teve trabalho para avançar na prorrogação. Luca Toni, em cobrança de pênalti, empatou o jogo no tempo normal aos 43 minutos do segundo tempo. Salifu havia marcado o primeiro gol da partida, para o Vicenza, no início da etapa final. No tempo extra, Luca Toni, mais uma vez, e Destro garantiram a classificação do Genoa.

Nesta quinta-feira, a Lazio vai enfrentar o Albino Leffe, enquanto o Cagliari duelará com o Bologna. Catania e Brescia farão o último jogo do dia.