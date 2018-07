Genoa empata e perde chance de subir para 4º na Itália

Em um jogo aberto, com muitas chances de gol, Genoa e Palermo ficaram no empate por 1 a 1, nesta segunda-feira, no estádio Luigi di Ferraris, em Gênova, pelo encerramento da 12.ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado frustrou a torcida local, que viu a sua equipe perder a chance de subir para a quarta colocação na tabela de classificação.

Agora com 20 pontos, o Genoa até melhorou no campeonato, mas apenas do sexto para o quinto lugar, ultrapassando a Lazio, que no sábado foi derrotada pela líder Juventus. Se vencesse, a equipe de Gênova chegaria a 22 pontos, passaria também a rival Sampdoria e ficaria empatado com o Napoli, o terceiro colocado com melhor saldo de gols.

Já o Palermo, de volta à Série A nesta temporada, segue em posição intermediária - a 13.ª, com 14 pontos - em sua luta para ficar longe da zona de rebaixamento. E o time da Sicília saiu na frente no placar com um belo gol do meia Paulo Dybala, aos 7 minutos de jogo, em um chute colocado no ângulo direito do goleiro Perin.

Em desvantagem, o Genoa foi para o ataque e sofreu com os rápidos contra-ataques do Palermo - em um deles, Dybala só não marcou porque Perin fez grande defesa. A recompensa para os mandantes pela insistência veio ainda no primeiro tempo, aos 30 minutos, com o gol de Andrea Bertolacci, em um chute de fora da área.