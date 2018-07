Genoa goleia Torino em casa e mantém chance de vaga na Liga Europa

Com três gols nos instantes finais da partida, o Genoa goleou o Torino por 5 a 1, nesta segunda-feira, em casa, e manteve as esperanças de buscar uma das vagas na Liga Europa . Autor de dois gols, o meia argentino Tino Costa foi o grande nome da partida, que encerrou a 35ª rodada do Campeonato Italiano

O triunfo manteve o Genoa na briga pelas primeiras posições da tabela. Na sétima posição, a equipe tem agora 53 pontos, apenas um a menos que a Sampdoria. O quinto (atualmente com a Fiorentina) e o sexto colocados do Italiano entram na fase preliminar da próxima edição da Liga Europa. Já o Torino é o nono, com 48 pontos.

Para tanto, o Genoa terá que reverter uma decisão da Uefa. A entidade negou a licença, necessária para disputar qualquer torneio organizado pela Uefa, porque o time italiano não entregou a tempo todos os documentos necessários para obter a permissão. Punida provisoriamente, o clube vai recorrer para conseguir se habilitar para as competições europeias.

Se extracampo o time ainda depende de um recurso, dentro das quatro linhas do Estádio Luigi Ferraris, o Genoa não teve maior dificuldade para vencer o Torino. Iago Falque abriu o placar aos 18 minutos. No segundo tempo, o time visitante esboçou reação ao empatar aos 16 minutos, com Omar El Kaddouri. Mas o Torino não foi além e acabou sofrendo mais quatro gols.

Alberto Costa desempatou aos 24 e deu tranquilidade ao time da casa. E, quando a partida parecia definida pelo placar modesto, o Genoa disparou três gols em oito minutos. Andrea Bertolacci anotou aos 42, Leonardo Pavoletti ampliou aos 47 e Alberto Costa, novamente, selou o placar aos 50.