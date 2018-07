Genoa promove visita ao papa para celebrar seu 120º ano

GÊNOVA - O Genoa, o clube mais antigo da Itália e cujo time atualmente ocupa a 13.ª posição do Campeonato Italiano, enviará uma delegação para visitar o papa Francisco no Vaticano como parte de suas celebrações pelos seus 120 anos de história.

Dirigida pelo diretor-geral Nicola Bignotti e pelo seu ex-capitão Marco Rossi, a delegação do Genoa participará de uma audiência com o pontífice nesta quarta-feira, quando presenteará o santo padre com uma camisa do time grafada com o nome Francisco e o número 1 nas costas, assim como entregará a ele uma placa comemorativa de prata.

Francisco é um notório simpatizante do futebol. Torcedor do San Lorenzo, da Argentina, a sua terra natal, o pontífice já foi presenteado com camisas de vários clubes do mundo desde quando foi eleito papa, em março passado.